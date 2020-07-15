МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,48%, до 4,97 доллара, "Новатэка" — на 0,87%, до 150,6 доллара, "Лукойла" — на 1,85%, до 69,4 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 6,85%, до 5,06 доллара после дивидендной отсечки. Расписки "Газпром нефти" снизились в цене — на 2%, до 22 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 0,93%, до 24,97 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 0,41%, до 12,36 доллара, НЛМК — на 0,93%, до 19,5 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,43%, до 0,93 доллара, Сбербанка — на 0,94%, до 11,86 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,54%, до 22,2 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 2,55%, до 5,02 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 0,3%, до 13,3 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 0,2%, до 2,45 доллара.