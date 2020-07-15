МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно вырос по основным индексам на фоне позитивных настроений на большей части западных площадок и на рынке энергоносителей, следует из данных торгов Московской биржи.

При этом ограничивало рост российских индексов падение акций "Газпрома" более чем на 6% после дивидендной отсечки. Вес акций компании в расчете основных индексов составляет почти 14%.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,12%, до 2747,91 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,2%, до 1219,26 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.38 мск рос на 12 копеек — до 70,98 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 80,96 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,86% — до 43,27 доллара за баррель.

Европейские площадки выросли на 1,7-2,03%, ведущие индексы биржевых площадок США преимущественно поднимаются на 0,3-0,34%.

Западные инвесторы отыгрывали данные журнала New England Journal of Medicine о том, что вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции Южно-Уральского никелевого комбината (ЮУНК) за последние четыре дня выросли почти в три раза без явных корпоративных драйверов, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

"Капитализация компании, значительное время торговавшейся с дисконтом к стоимости чистых активов, почти сравнялась с балансовой стоимостью, что может говорить о смене взгляда инвесторов на компанию. Учитывая тот факт, что в акциях других дочерних компаний "Мечела" (владеет 80% в "Южуралникеле") также наблюдается активность, можно предположить, что такая динамика может быть связана с какими-либо слухами относительно перспектив холдинга", — добавляет он.

По итогу торгов низколиквидные акции ЮУНК показали рост на 39,87%.

Также в лидерах роста – акции "Распадской" (4,03%), "Нижнекамскнефтехима" (3,76%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (3,36%), акции банка "Санкт-Петербург" (3,26%), ОГК-2 (3,18%), а также обыкновенные акции "Селигдара" (2,49%), депозитарные расписки Qiwi (2,4%) и акции "Яндекса" (2,33%).

Значительный рост показали акции золотодобывающих компаний: акции "Полюса" (3,02%), Polymetal (2,17%), префы компании "Лензолото" выросли на 3,12%, а ее обыкновенные акции – на 9,19%,

Среди лидеров снижения – акции "Газпрома" (-6,09%), акции компании "Городские инновационные технологии" (-4,87%), "Русснефти" (-3,24%), "ЮТэйр" (-2,3%), "Аптечной сети 36 и 6" (-2,09%), а также акции "Русской аквакультуры" (-2,06%), "Института стволовых клеток человека" (-1,53%), ТГК-1 (-1,42%), "Русгидро" (-1,36%), "Газпром нефти" (-1,32%).

ПРОГНОЗЫ

"В четверг будут опубликованы данные по июньскому промпроизводству в КНР, а также ВВП Поднебесной за второй квартал. В этот же день решение по процентной ставке примет ЕЦБ, в США выйдут базовый индекс розничных продаж за июнь и число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю. На наш взгляд, настроения участников торгов завтра останутся неустойчивыми, покупки будут носить выборочный характер", — считает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

По его оценкам, индекс Мосбиржи во вторник сформируется в диапазоне 2720-2790 пунктов.

Рынок РФ по-прежнему проявляет краткосрочную слабость, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала". "Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2800 пунктов", — добавляет она.