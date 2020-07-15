МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля вечером в среду умеренно снижается к доллару и евро, компенсировав большую часть дневных потерь благодаря поддержке растущей нефти марки Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.03 мск среды рос на 5 копеек — до 70,92 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 80,9 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,91% — до 43,72 доллара за баррель.

РУБЛЬ СЛЕДУЕТ ЗА НЕФТЬЮ

В первой половине торгов курс рубля пытался расти к доллару на фоне роста нефтяных котировок марки Brent. В то же время развить устойчивую позитивную динамику отечественной валюте не удалось.

При этом к евро рубль торговался практически весь день в минусе, на фоне роста курса евро на форексе в район 1,145 доллара.

После сообщений об ослабление в августе сокращения добычи ОПЕК+ до 7,7 миллиона баррелей в сутки нефтяные котировки ушли под уровень в 43 доллара за баррель Brent, что оказало дополнительное давление на рубль. На максимуме отечественная валюта теряла к доллару 25 копеек и 55 копеек к евро.

Впрочем, комментарии главы Минэнерго РФ Александра Новака поддержали нефтяных "быков". В частности, он отметил, что ослабление в августе сокращения добычи нефти ОПЕК+ до 7,7 миллиона баррелей в сутки оправдано, так как объем наращивания добычи в рамках второго этапа сделки будет фактически потреблен на внутреннем рынке стран альянса.

Заявление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиза бен Сальмана по итогам заседания комитета ОПЕК+ о том, что реальное сокращение добычи нефти ОПЕК+ в августе составит примерно 8,1-8,2 миллиона баррелей в сутки, усилило рост нефтяных цен. В итоге вечером нефть торговалась уже выше 43,7 доллара за баррель Brent.

Это помогло сократить рублю потери в парах с основными инвалютами: к текущему моменту рубль снижается на порядка 0,1% к доллару и на порядка 0,2% к евро.

ПРОГНОЗЫ

"Американская валюта держится в диапазоне 70,7-71,1 рубля, европейская колеблется между отметками 80,6-81,3 рубля. Ожидаем всплеск активности на торгах до конца этой сессии и в начале следующей. Диапазон по доллару может расшириться до 70,5-71,5 рубля, по евро до 80,5-81,5 рубля", — говорит Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

По оценкам Антона Покатовича из "БКС Премьер", в ближайшее время склонность рубля к продолжению умеренного ослабления сохранится.

"Общие настроения рынка остаются смешанными, однако выхода рынка из растущего тренда и отказа инвесторов от оптимистичных ожиданий все еще не наблюдается. Что касается рублевой поддержки со стороны нефти, то в данной плоскости мы также видим риски ослабления этой поддержки. Кроме того, мы считаем, что актуальность санкционных рисков для РФ продолжит свой рост", — отмечает он.

Аналитик ожидает, что в четверг под действием локальных факторов курс рубля будет формироваться в диапазоне 70,5-71,8 за доллар.