МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Стоимость чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) в первом полугодии выросла на 12,7% — до 531,9 миллиарда рублей, указывается в обзоре Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) "Анализ рынков и деятельности паевых инвестиционных фондов за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года".

"Стоимость чистых активов ОПИФ по итогам второго квартала 2020 года выросла и сложилась в сумме 531,9 миллиарда рублей. Прирост за шесть месяцев составил 12,7% (60 миллиардов рублей в абсолютных величинах)", — указывается там же.

Как уточняется в обзоре, во втором квартале 2020 года ситуация на рынке коллективных инвестиций начала выравниваться. Стоимость чистых активов открытых ПИФ увеличилась на 11,7% против 0,9% в предыдущем периоде.

"В целом выросла доходность фондов – в первую очередь ориентированных на инновационные отрасли, драгоценные металлы и еврооблигации. Активно развивается сегмент биржевых фондов: за 12 месяцев СЧА БПИФ (стоимость чистых активов — ред.) увеличилась в пять раз, а биржевой оборот – более чем в четыре раза", — указывается там же.

За второй квартал отмечается увеличение объемов фондов акций на 23,5 миллиарда рублей (25,7% в относительном исчислении), фондов облигаций (21,8 миллиарда рублей, 8,1%) и смешанных фондов (10,1 миллиарда рублей, 11,9%).

Наибольшую долю в суммарной стоимости чистых активов открытых ПИФ по-прежнему составляют фонды облигаций – 54,9% от общего объема (в первом квартале – 56,7%). На втором месте по значимости остаются фонды акций – 21,6% (в первом квартале – 19,2%). На третьей строчке смешанные фонды – 17,9% (без изменений с начала года).

Концентрация ОПИФ по стоимости чистых активов крайне высока, отмечается в обзоре. По итогам второго квартала 2020 года на долю десяти наиболее крупных фондов (три смешанных, остальные – фонды облигаций) пришлось 46,1% от суммарной стоимости чистых активов (в первом квартале – 47,6%), в том числе на самый большой фонд – 9,6% (без изменений с начала года). В целом же ОПИФ не отличаются значительными объемами: 60 фондов (25% от общего числа) имеют стоимость чистых активов более 1 миллиарда рублей (в первом квартале – 23,8%), говорится в обзоре.