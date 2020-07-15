МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Приток средств в российские открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФ) в первом полугодии составил 81,7 миллиарда рублей, при этом в первом квартале инвестиции составили 50,5 миллиарда рублей, а во втором 31,2 миллиарда рублей, указывается в обзоре Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) "Анализ рынков и деятельности паевых инвестиционных фондов за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года".

"Всего за первое полугодие 2020 года открытые ПИФ привлекли 81,7 миллиарда рублей (для сравнения: в 2019 году зафиксирован рекордный приток средств – 103,3 миллиарда рублей). В поквартальном разрезе приток оказался неравномерным: 50,5 миллиарда рублей в первом квартале и 31,2 миллиарда рублей во втором. Результат второго квартала был по большей части сформирован за июнь: 47,1% от суммарного квартального сальдо", — указывается там же.

Основной приток во втором квартале пришелся на фонды акций и индексные фонды – это 53,3% от суммарного сальдо. На фонды облигаций – 31,2%, а на смешанные фонды – 13,5%.

Итоги привлечения средств среди сформированных ОПИФ разнятся: так, с начала года 28,6% фондов показали отрицательный или нулевой результат (в первом квартале – 33,9%), а 71,4%, соответственно, положительный (в первом квартале – 66,1%). Более 100 миллионов рублей привлекли за шесть месяцев 59 фондов (23,8%). Среди ПИФ, показавших отрицательное сальдо привлечения, более 100 миллионов рублей потеряли восемь фондов (3,6%), указывается там же.

"Максимальный объем привлеченных в один фонд средств в течение первых двух кварталов 2020 года составил 8,2 миллиарда рублей, максимальный объем выведенных средств – 2,3 миллиарда рублей. Доходность открытых ПИФ в значительной степени определяется специализацией фонда и подходами к управлению портфелем", — отмечают аналитики НАУФОР.