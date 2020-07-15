МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов), обращающихся на Московской бирже, за год выросла в 5 раз, до 31,2 миллиарда рублей на конец июня, указывается в обзоре Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) "Анализ рынков и деятельности паевых инвестиционных фондов за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года".

"Стоимость чистых активов БПИФ по итогам июня 2020 года достигла 31,2 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 84,7%, а за 12 месяцев… – более чем в пять раз", — указывается там же.

На фондовом рынке Московской биржи обращается 26 БПИФ под управлением девяти управляющих компаний. Объем сделок с паями БПИФ (все режимы) за второй квартал 2020 года составил 15,8 миллиарда рублей, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года он увеличился в 4,4 раза, указывается там же.

"Отмечается высокая степень концентрации оборотов по отдельным фондам и управляющим компаниям: на самый ликвидный БПИФ приходится 18,5% от суммарного объема сделок, а на самую активную управляющую компанию БПИФ – 43,9%", — отмечают аналитики НАУФОР.