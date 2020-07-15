МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в десятку богатейших людей мира по версии журнала Forbes в основном благодаря росту стоимости акций Tesla, сообщается на сайте издания.

Состояние Маска, по данным счетчика Forbes Real-Time, сейчас составляет 68,5 миллиарда долларов, что позволило ему подняться на восьмую строчку рейтинга. Forbes отмечает, что с 18 марта по 14 июля 2020 года состояние предпринимателя увеличилось более чем на 20 миллиардов долларов. За это же время акции Tesla подорожали на 290%.

При этом тройка лидеров рейтинга по-прежнему остается неизменной. Первое место в списке самых богатых людей мира по-прежнему занимает глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 179,1 миллиарда долларов, второе — глава Microsoft Билл Гейтс, чье состояние оценивается в 113,4 миллиарда, третье место оставляет за собой глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно с состоянием в 112,2 миллиарда доллара, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.

Кроме того, по данным Forbes, за время пандемии состояние основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга увеличилось почти в два раза, до 87,2 миллиарда долларов, что позволило ему перейти на четвертую сточки рейтинга с седьмой.