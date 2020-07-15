ВАШИНГТОН, 15 июл /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы закрыли торги среды ростом в пределах одного процента на внутренних макроэкономических и корпоративных новостях и оптимизме вокруг перспектив создания вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23:00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 0,84%, до 26871,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,91%, до 3226,63 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,51%, до 10550,49 пункта.

Это произошло на фоне публикации доклада об экономическом положении в округах Федеральной резервной системы США, так называемой "Бежевой книги", где констатировался рост инвестиционной активности, хотя и признавалось, что он сдерживается продолжающейся пандемией коронавируса и что перспектива роста пока неясна. По данным ФРС, объем промышленного производства в США в июне поднялся на 5,4%, что оказалось лучше прогнозов. Прошедший месяц стал вторым подряд, когда зафиксирован рост показателя после рекордного апрельского спада.

Кроме того, инвесторы с оптимизмом оценивают новости вокруг испытаний вакцины от коронавируса. Ранее журнал New England Journal of Medicine сообщил о том, что вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях. В дополнение к этому британский телеканал ITV сообщил, что в четверг могут появиться положительные новости об испытаниях вакцины, которую разрабатывает Оксфорд при поддержке компании AstraZeneca.

"По мере того как наблюдается прогресс в разработке вакцины против COVID-19, это дает инвесторам возможность посмотреть за пределы роста числа заражения (коронавирусом) в надежде, что восстановление экономики продолжится", — цитирует слова главного специалиста по стратегии инвестиций компании State Street Global Advisors Майкла Ароуна ресурс Marketwatch.com.

На руку индексам также сыграла отчетность американского банка Goldman Sachs Group о росте выручки и прибыли во втором квартале, который превзошел прогнозы аналитиков.

Также трейдеры обратили внимание на решение Европейского суда общей юрисдикции, который в среду отменил решение Европейской комиссии о взыскании с Apple 13 миллиардов евро налогов, которые, по мнению Брюсселя, недополучила Ирландия. Министерство финансов Ирландии и американская компания Apple приветствовали решение суда ЕС.