ПЕКИН, 16 июл /ПРАЙМ/. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в первом полугодии 2020 года, испытывая значительное влияние эпидемии коронавируса, упал на 11,4% сравнению с первым полугодием 2019 года, составив 17,25 триллиона юаней (около 2,46 триллиона долларов), говорится в распространенном в четверг докладе государственного статистического бюро.

В городах розничные продажи упали на 11,5%, составив 14,93 триллиона юаней. Продажи в сельской местности сократились на 10,9%, составив 2,29 триллиона юаней.

При этом объем розничных онлайн-продаж за отчетный период вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, достигнув 5,15 триллиона юаней (около 737 миллиарда долларов).

По итогам 2019 года объем розничных продаж в Китае вырос на 8%, составив 41,2 триллиона юаней (около 5,98 триллиона долларов). Рост розничных онлайн-продаж за прошлый год составил 16,5%, достигнув 10,63 триллиона юаней (1,54 триллиона долларов).