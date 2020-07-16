МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Россияне старше 60 лет стали реже обращаться за микрозаймами — доля их заявок на заемные средства упала за второй квартал на 0,9 процентного пункта, до 4,1%, говорится в исследовании микрофинансовой организации MoneyMan, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Во втором квартале относительно первого доля заемщиков старше 60 лет сократилась с 4,3% до 3,5%. Уменьшилось и количество поданных ими заявок — если в первом квартале их доля в процентном соотношении от общего числа составляла порядка 5%, то во втором квартале она снизилась до 4,1%", — выяснили аналитики.

Также за второй квартал уменьшилась и средняя сумма займа у пожилых клиентов — на 7,6%, до 4250 рублей. Эксперты отмечают, для заемщиков данной категории характерно отказываться от займа в рамках увеличенного лимита — они берут сумму, строго равную изначально запрашиваемой, несмотря на готовность кредитора выдать средства в большем объеме.

Уменьшение спроса россиян старшего возраста на микрозаймы можно объяснить тем, что в условиях экономической нестабильности они сохраняют независимость от общей конъюнктуры за счет наличия "гарантированного дохода" в виде пенсии, считает гендиректор компании Ирина Хорошко. Кроме того, во втором квартале в ряде регионов на фоне самоизоляции для пенсионеров были введены дополнительные выплаты.

"Наконец, специфика нынешнего коронакризиса на время "вывела из игры" офлайн участников рынка МФО, а пожилые люди, как известно, часто предпочитают в соответствующих вопросах физическое взаимодействие", — добавила она.

Банк России в среду сообщил, что МФО во время действия ограничительных мер из-за коронавируса начали ужесточать политику по выдачам займов, что предотвратило рост закредитованности граждан. При этом, по данным регулятора, в июне спрос на небольшие займы восстановился практически до докризисного уровня.