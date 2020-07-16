МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 16 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
предв. USD США — Доклад Министерства финансов    
4:30 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) -4,2% 87,2% (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (июнь) -227,7 тыс 210,8 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (июнь) -89,1 тыс -38,1 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (июнь) 7,1% 7,4% (факт)
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июнь) -6,3% -3,1% (факт)
5:00 CNY Китай — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -9,8% 11,5% (факт)
5:00 CNY Китай — ВВП (г/г) (2кв2020) -6,8% 3,2% (факт)
5:00 CNY Китай — ВВП Китая с начала года /YTD/ (г/г) (2кв2020) -6,8% 1,6% (факт)
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июнь) 4,4% 4,8% (факт)
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (июнь) -2,8% -1,3% (факт)
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,9% 5,7% (факт)
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (май) 1% -0,3% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июнь) 566,4 тыс -28,1 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (май) 6 тыс -125 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (май) 3,9% 3,9% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,1% -0,1%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июнь) 0,2% -0,1%
11:30 GBP Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England    
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,451%  
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (май) 2,9 млрд евро  
13:45 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна    
14:15 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
14:45 EUR Еврозона — Ставка ЕЦБ по депозитным средствам (июль) -0,5% -0,5%
14:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25%  
14:45 EUR Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике    
14:45 EUR Еврозона — Решение ЕЦБ по процентной ставке (июль) 0% 0%
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) 12,4% 5%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 1,314 млн 1,25 млн
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль) 27,5 20
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июль) -4,3  
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 17,7% 5%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (май) 49 млрд канад. долл  
15:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ    
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (май) -1,3% -2,3%
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (май) -1,5%  
18:10 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (май) -128,4 млрд долл  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 10.07) 569,8 млрд долл (на 03.07)  
  RUB АК АЛРОСА — операционные результаты за 2кв и 1П2020    
  RUB X5 Retail Group — операционные результаты за 2кв2020    
  RUB Global Ports — операционные результаты за 2кв2020    
  RUB Детский мир — операционные результаты за 2кв и 1П2020    
  RUB Газпром — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 27.06.2020) 16,61 — див-д 2018 15,24 — див-д 2019
  RUB АФК "Система" — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 26.06.2020) 0,11 — див-д 2018 0,13 — див-д 2019
  RUB Аэрофлот — СД (стратегия развития группы до 2028)    

 

 

 