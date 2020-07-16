Рубль снижается к доллару и евро
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Курс рубля после открытия торгов несколько ускорил снижение к доллару и евро на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск четверга рос на 33 копейки – до 71,32 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 81,3 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,78% — до 43,45 доллара за баррель.
На старте торгов курсы доллара и евро снижались на 21 копейку и 14 копеек соответственно.
https://1prime.ru/Financial_market/20200716/831782439.html