МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций после старта торгов усилил снижение по индексу Мосбиржи на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск четверга снижался на 0,15% — до 2743,75 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,43%, до 1214,05 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на символические 0,04%.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,73% — до 43,47 доллара за баррель.

Курс рубля снижается к доллару на 19 копеек – до 71,18 рубля.