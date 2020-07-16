МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Биржи Китая на фоне очередного витка напряженности между США и КНР резко ускорили падение к концу торгов четверга и в результате завершили день падением на 4-5%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 4,5% — до 3210,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 5,2%, до 2144,24 пункта. В ходе торгов падение индексов не превышало 1,5%.

Давление на рынки оказывает очередное обострение отношений между США и Китаем. В среду США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, за причастность к "нарушению прав человека". Позднее Белый дом сообщил, что США в ближайшие недели предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других.