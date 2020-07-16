МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.29 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,07% — до 4,98 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,47%, до 149,9 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,5%, до 69,05 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,49% — до 5,08 доллара, "Газпром нефти" — на 1,02%, до 22,23 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 0,2% — до 24,92 доллара, "Северстали" — на 0,04%, до 12,36 доллара, НЛМК — на 0,33%, до 19,43 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,91% — до 0,92 доллара, Сбербанка — на 0,63%, до 11,78 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,01%, до 22,43 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,95% — до 4,97 доллара, бумаги "Магнита" — на 1,09%, до 13,15 доллара, расписки "Ленты" — на 0,61%, до 2,44 доллара.