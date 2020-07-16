МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Онлайн-рекрутинговая платформа HeadHunter в рамках вторичного размещения акций (SPO) размещает американские депозитарные акции (ADS) по цене 20,25 доллара за бумагу, говорится в сообщении компании.

"HeadHunter объявила сегодня цену публичного размещения 5 миллионов американских депозитарных акций (ADS), каждая из которых представляет собой одну обыкновенную акцию… при цене публичного размещения 20,25 доллара за акцию. У андеррайтеров также будет 30-дневный опцион на покупку до 750 тысяч дополнительных ADS у продающего акционера по цене публичного предложения", — уточняется в сообщении.

Ожидается, что предложение будет закрыто 20 июля 2020 года при соблюдении обычных условий закрытия.

В среду HeadHunter в рамках вторичного размещения акций (SPO) начала размещение 5,75 миллиона акций через структуру Goldman Sachs — ELQ Investors VIII Limited. HeadHunter не будет получать никаких доходов от продажи ADS, предлагаемых продающим акционером, а также будет нести расходы, связанные с продажей, за исключением скидок на андеррайтинг.

В понедельник совет директоров компании одобрил вторичный листинг на Московской бирже. Торги акциями компании на Московской бирже начнутся в начале четвертого квартала 2020 года. Котировка и расчет будут производиться в российских рублях.

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, клиентами которой являются свыше 322 тысяч компаний. База компании содержит около 42 миллионов резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2019 году составило 588 тысяч. HeadHunter в 2019 году провел IPO на бирже NASDAQ.