МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга снижением, в том числе биржи Китая рухнули в пределах 5% на фоне очередного обострения отношений с США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 4,5% — до 3210,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 5,2%, до 2144,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2% — до 24970,69 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,82%, до 2183,76 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,69%, до 6010,9 пункта. Японский индекс Nikkei 225 сократился на 0,76%, до 22770,36 пункта.

Пессимизм инвесторов был связан в, частности, с обострением отношений между США и Китаем. В среду США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, за причастность к "нарушению прав человека". Позднее Белый дом сообщил, что США в ближайшие недели предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других.

В центре внимания инвесторов также оказалась неоднозначная статистика из Китая. С одной стороны, ВВП Китая во втором квартале 2020 года вырос на 3,2% в годовом выражении после резкого падения в первом квартале (на 6,8%). Аналитики ожидали увеличения только на 2,5%. Однако розничные продажи в стране в июне неожиданно сократились на 1,8% в годовом выражении, хотя ожидался рост на 0,3%.

"Сколько бы финансовых стимулов и бюджетно-налоговых мер ни предлагали (власти — ред.), чтобы соблазнить потребителей, они не выйдут из своих квартир и не пойдут расходовать средства, пока не почувствуют уверенность, что на горизонте нет вируса", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс статистику по рознице в Китае рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes).

Трейдеры также обратили внимание на статистику из Австралии, где безработица в июне выросла до максимума за 22 года, составив 7,4% против 7,1% месяцем ранее. В то же время показатель совпал с прогнозами аналитиков.