МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Акции компании Twitter на предварительных торгах в США падают в цене более чем на 5% после взлома соцсети хакерами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.44 мск акции компании на предторгах в США снижаются в цене на 5,24%, до 33,8 доллара за штуку.

В ночь на 16 июля неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах ряда знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, миллиардер Билл Гейтс и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.

Техподдержка Twitter через несколько часов после появления сообщений о проблемах объявила, что большая часть аккаунтов доступна для публикации, но перерывы еще возможны. Основатель и глава Twitter Джек Дорси сообщил после инцидента, что компания предоставит информацию, когда у нее будет полное понимание произошедшего.