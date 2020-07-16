МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику в четверг на фоне спада на фондовых рынках Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.15 мск немецкий индекс DAX снижался на 0,99%, до 12801,8 пункта, французский CAC 40 — на 1,18%, до 5048,72 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,95%, до 6232,9 пункта.

Европейские трейдеры в четверг обратили внимание на динамику фондовых рынков в Азии, которые завершили торги в минусе, при этом биржи Китая рухнули на 4-5%. Поводом для такой динамики стало очередное обострение отношений между США и Китаем, а также неоднозначная статистика из КНР.

Позднее в четверг на настроения рынка могут повлиять решения Европейского центробанка (ЕЦБ) по дальнейшей монетарной политике и заявления главы регулятора Кристин Лагард. В целом аналитики не ждут изменения курса регулятора — согласно прогнозам, он сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, а также оставит без изменений параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В настоящее время ее объем составляет 1,35 триллиона евро, она будет действовать минимум до конца июня 2021 года.

"Хотя последние комментарии представителей ЕЦБ говорят о растущем оптимизме, наши экономисты не думают, что они сигнализируют об изменении курса политики, и ожидают, что регулятор повторит заявление о приверженности существенным стимулирующим мерам монетарной политики", — отмечает стратег Deutsche Bank Джим Рид (Jim Reid), слова которого приводит агентство Рейтер.

Определенное влияние на настроения участников рынков оказывает статистика из Великобритании, где безработица в марте-мае 2020 года неожиданно осталась на уровне февраля-апреля в 3,9%. Аналитики ожидали ее роста до 4,2%.