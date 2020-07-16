16 июл — Dow Jones. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются, а ранее на рынке Китая произошел сильнейший спад более чем за пять месяцев. Инвесторов вновь беспокоит рост числа случаев коронавируса и сложности при восстановлении мировой экономики после пандемии.

Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,6%, указывая на вероятность снижения на открытии торгов в Нью-Йорке.

Shanghai Composite снизился на 4,5%, что в процентном отношении является сильнейшим падением с февраля. Как показали данные, экономика Китая – вторая по величине в мире – вернулась к росту, но при этом сохраняются слабые места, особенно в розничном секторе. Панъевропейский Stoxx Europe 600 теряет 0,5%.

Экономисты полагают, что данные по розничной торговле в США, ожидающиеся в 12.30 по Гринвичу, укажут на сильный рост, но инвесторы все сильнее опасаются, что в дальнейшем восстановлению может препятствовать недавний рост случаев коронавируса в США. Некоторые штаты закрывают рестораны, бары и магазины для сдерживания распространения вируса, а это, скорее всего, скажется на расходах потребителей – ключевом двигателе роста американской экономики.

"Сейчас ключевая проблема – это опасения насчет новой волны заражений и влияния на восстановление экономики", – говорит Эндрю Хантер, старший экономист Capital Economics по США. Согласно Хантеру, даже если данные по розничной торговле окажутся хорошими, "это уже в некоторой степени старая песня, важнее то, насколько сильным может оказаться замедление в июле".

Инвесторы в 12.30 по Гринвичу также будут ждать данных по заявкам на пособия по безработице за неделю, истекшую 11 июля. Их будет интересовать, повлиял ли рост заражений и меры по сдерживанию вспышки на занятость. Еженедельное число заявок потерявших работу сотрудников в последние недели постепенно снижалось, но оставалось у исторических максимумов.

Сегодня выдут отчеты крупных банков США: до начала торгов в Нью-Йорке отчитаются Bank of America и Morgan Stanley. У отчитавшегося накануне Goldman Sachs Group выручка в сегментах трейдинга и инвестиционных банковских операций оказалась вблизи рекордных отметок, и в итоге прибыль всего банка осталась на стабильном уровне. Это стало укором для более крупных коммерческих банков, которые отнесли низкие квартальные результаты на счет пандемии.

Доходность 10-летних гособлигаций США составляет 0,618%, снизившись со вчерашних 0,629%.

В Азии большинство фондовых индексов снизились. Hang Seng просел на 1,8%. Японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 потеряли примерно по 0,8%.

Розничные продажи в Китае в июне сократились к аналогичному периоду прошлого года на 1,8%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,3%. В мае падение составило 2,8%.

Инвесторы также отметили, что колебания на рынке, скорее всего, выглядели гипертрофированно ввиду небольших объемов.

"Начинается та часть лета, когда ликвидность обычно снижается", – заметила Юко Такано, портфельный управляющий Newton Investment Management. Она в ближайшие две недели намерена сосредоточиться на корпоративной прибыли, чтобы понять, как обстоят дела у компаний. Экономическое данные, по ее мнению, все еще будут волатильны.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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