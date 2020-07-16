МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Курс рубля днем снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти и негатива на фондовых рынках, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.26 мск четверга рос на 24 копейки — до 71,23 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 81,12 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,62% — до 43,52 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля начал день со снижения на негативном внешнем фоне, сформировавшемся еще до открытия торгов в России.

К текущему моменту внешний негатив сохраняется. Нефть Brent продолжает дешеветь в пределах 1%. Азиатские фондовые биржи закрылись падением в диапазоне 0,37-5,37%, российские индексы снижаются на 0,06-0,43%, европейские – на 0,57-0,72%, фьючерсы на ведущие американские индексы – на 0,63-1,33%.

На этом фоне рубль теряет к доллару порядка 0,4%, к евро – порядка 0,2%.

К середине дня в основном снижались и другие валюты развивающихся рынков, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Утренние данные по дальнейшему восстановлению экономики Китая не смогли поддержать развивающиеся рынки, на которых сохраняется тревога в отношении ускорения мировых темпов распространения пандемии и трений между США и Китаем. Индекс доллара к середине дня демонстрировал укрепление к корзине основных валют, при этом рост американской валюты начался еще накануне днем после выхода позитивных данных по промышленному производству в США. Дополнительное давление на российскую валюту оказывала и коррекция цен на нефть", — говорит он.

Аналитик обращает внимание, что курс евро с утра вновь закрепился выше 81 рубля. "Удержит ли единая европейская валюта позиции на данном уровне – будет во многом зависеть от итогов сегодняшнего заседания ЕЦБ. Участники рынка не ожидают от европейского регулятора сюрпризов и изменений в его политике, однако важное значение будет иметь риторика ЕЦБ", — отметил Кравченко.

После встреч ОПЕК+ на этой неделе участники альянса смягчили квоты сокращения нефтедобычи, напоминает Антон Покатович из "БКС Премьер". В результате добыча стран ОПЕК+ с августа увеличится примерно на 2 миллиона баррелей в сутки. Это может повлечь коррекцию нефтяных цен к уровню 40 долларов и ниже, предполагает аналитик. На этом фоне рубль может продолжить умеренное снижение.

ПРОГНОЗЫ

В целом за последнюю неделю курс евро вырос примерно на 1% к доллару и более чем на 1,5% к рублю, поэтому не исключено, что после заседания ЕЦБ последует коррекция, полагает Кравченко.

Заседание ЕЦБ состоится позже в четверг. Аналитики считают, что европейский регулятор сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне.

Покатович ожидает, что в ближайшие дни под действием локальных факторов курс будет складываться в диапазоне 70,5-71,8 рубля за доллар, а в перспективе ближайших двух месяцев может вернуться в коридор 71-74 рубля за доллар.

"Дивидендный период продолжается, поэтому волатильность курса может сохраняться повышенной. В этих условиях не исключаем смещение торгового диапазона вверх к 71-71,5 рубля за доллар", — говорит в свою очередь Дмитрий Полевой из РФПИ.