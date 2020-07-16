События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 июля
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|-0,2%
|0%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|12%
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|0,8%
|1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|-0,1%
|0%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|0,3%
|0%
|13:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (июнь)
|1,216 млн
|1,29 млн
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июнь)
|14,1%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (июнь)
|4,3%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (июнь)
|0,974 млн
|1,169 млн
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (май)
|-21,6%
|9%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)
|72,3
|73,5
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
|78,1
|79
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|181
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|258
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-16,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|535,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|267,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|44,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-36,2 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-0,7 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|16,8 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|11,1 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|103,6 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — ГОСА (реестр закрыт 22.06.2020, в заочной форме)
|0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) + 0,5 (фин) — див-д 2018
|1,35 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|Т Плюс — ГОСА (реестр закрыт 21.06.2020, в заочной форме)
|0,08996275 (1П2018) + 0,1461894704920518 (фин) — див-д 2018
|0,1349441266080478 (9м2019) + 0,089962751072032 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|Мечел — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 30.06.2020)
|0 (ао), 18,21 (ап) — див-д 2018
|0 (ао), 3,48 (ап) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200716/831785984.html