МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы начали торги четверга падением на росте опасений вокруг обострения конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.37 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 0,58%, до 26715,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,64%, до 3205,9 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,99%, до 10445,84 пункта.

Инвесторы воздерживаются от приобретения рисковых активов на фоне роста опасений вокруг развития отношений между США и Китаем. В среду США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, за причастность к "нарушению прав человека". Позднее Белый дом сообщил, что США в ближайшие недели предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других.

Небольшую поддержку американским индексам оказывает статистика по США. Объем розничных продаж в США в июне вырос на 7,5% по сравнению с маем, что оказалось лучше прогноза аналитиков, которые ожидали роста показателя только на 5%. В то же время стало известно, что число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось уже 15-й раз подряд, до 1,3 миллиона.

Акции компании Twitter дорожают на 1,7%, хотя на предварительных торгах стоимость бумаг падала более чем на 5% после взлома соцсети хакерами. В ночь на 16 июля неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах ряда знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, миллиардер Билл Гейтс и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.