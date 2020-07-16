МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота немного опускается в четверг вечером на укреплении курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.52 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,3%, или на 5,25 доллара — до 1808,55 доллара за тройскую унцию, при этом ранее в ходе торгов показатель поднимался. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,02% — до 19,773 доллара за унцию.

Укрепление курса доллара традиционно оказывает давление на стоимость металла, который становится дороже для держателей иностранной валюты. Привлекательность доллара растет на фоне снижения аппетита к риску в свете новостей об эскалации конфликта США и Китая.

В среду США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, за причастность к "нарушению прав человека". Позднее Белый дом сообщил, что США в ближайшие недели предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других.

"Восстановление индекса доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) до уровня в 96 пунктов лишает золото привлекательности на данный момент… В целом прогноз для рынка остается благоприятным для "быков", учитывая сохраняющуюся обеспокоенность вокруг способности мировой экономики преодолеть пандемию", — считает рыночный аналитик FXTM Хань Тань (Han Tan), чье мнение приводит агентство Рейтер.