МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают опускаться в четверг вечером на фоне сохранения опасений вокруг баланса спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,14% — до 43,73 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,32% — до 41,07 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают итоги заседания комитета министров по мониторингу сделки ОПЕК+, в рамках которого альянс принял решение ослабить сокращение добычи нефти в августе до 7,7 миллиона баррелей с 9,7 миллиона баррелей в мае-июле.

При этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что реальное сокращение добычи нефти ОПЕК+ с августа с учетом обязательств по компенсации со стороны "двоечников" альянса, по текущей оценке, должно составить около 8,1-8,2 миллиона баррелей в сутки.

В то же время опасения за спрос на сырье поддерживают новости вокруг развития отношений между США и КНР, которая является крупнейшим импортером нефти. Таким образом, продолжительный конфликт Китая с США негативно отражается на мировой экономике и спросе на нефть.

В среду США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, за причастность к "нарушению прав человека". Позднее Белый дом сообщил, что США в ближайшие недели предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других.