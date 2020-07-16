МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Курс евро немного растет по отношению к доллару после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.35 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1429 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,141 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,12 иены со 106,92 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 95,96 пункта.

Курс евро укрепляется по отношению к доллару на фоне прошедшего заседания ЕЦБ. Регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне, а также оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP.

Глава регулятора Кристин Лагард, в свою очередь, заявила, что ожидает восстановления экономической активности в еврозоне в третьем квартале текущего года после снижения во втором и первом кварталах, что также оказывает поддержку курсу евро. В то же время Лагард отметила, что еврозоне по-прежнему необходимы масштабные монетарные стимулирующие меры для поддержки восстановления экономики и обеспечения среднесрочной ценовой стабильности.

Курс доллара, тем временем, растет к иене после публикации сильной статистики из США. Объем розничных продаж в США в июне вырос на 7,5% по сравнению с маем, что оказалось лучше прогноза аналитиков, которые ожидали роста показателя только на 5%. В то же время стало известно, что число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось уже 15-й раз подряд, до 1,3 миллиона.