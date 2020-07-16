МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ по итогам основных торгов четверга слегка повысился по основным биржевым индексам, несмотря на дешевеющую нефть и упавшие мировые индексы.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,44%, до 2760,01 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,05%, до 1219,93 пункта, свидетельствуют данные биржи.

Рынок нефти вечером снижается на 0,4%, до 43,62 доллара за баррель. Фондовые индексы западной Европы опустились на 0,5-0,6%. Американские индексы теряют 0,5-1,4%.