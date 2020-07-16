МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги четверга падением на фоне публикации слабой статистики по региону, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,67% — до 6250,69 пункта, французский CAC 40 — на 0,46%, до 5085,28 пункта, немецкий DAX — на 0,43%, до 12874,97 пункта.

Трейдеры обратили внимание на статистику по региону, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков. Так, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в мае вырос до 9,4 миллиарда евро с 2,9 миллиарда в апреле. Аналитики, в свою очередь, прогнозировали рост профицита торгового баланса до 22 миллиардов евро.

Вместе с этим, инвесторы также обратили внимание на итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), в рамках которого регулятор снова принял решение о сохранении базовой ставки на нулевом уровне. Глава ЕЦБ Кристин Лагард в рамках пресс-конференции отметила, что она ожидает восстановления экономической активности в еврозоне в третьем квартале текущего года после снижения во втором и первом кварталах.