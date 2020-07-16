МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился второй день подряд по основным биржевым индексам в условиях неоднозначного внешнего фона.

Снижение рынка нефти и западных фондовых индексов отчасти компенсировалось позитивной макроэкономической статистикой по США и Китаю.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов увеличился на 0,44%, до 2760,01 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,05%, до 1219,93 пункта, свидетельствуют данные биржи.

РЫНОК СМОГ ПОДНЯТЬСЯ

Российский фондовый рынок в четверг вырос по основным индексам на фоне сохранения сдержанного спроса на "голубые фишки", имеющие большой вес в расчете биржевых индексов.

При этом "быкам" удалось переломить внешний негатив. Так, стоимость марки Brent теряет вечером 0,7%, до 43,49 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают итоги заседания комитета министров по мониторингу сделки ОПЕК+, в рамках которого альянс принял решение ослабить сокращение добычи нефти в августе до 7,7 миллиона баррелей с 9,7 миллиона баррелей в мае-июле.

Западноевропейские биржевые индексы упали в четверг на 0,4-0,7%. Американские индикаторы теряют 0,5-1,3%. Давление на аппетит к риску оказывают новости вокруг развития отношений между США и КНР.

В среду США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, за причастность к "нарушению прав человека". Позднее Белый дом сообщил, что США в ближайшие недели предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других.

С другой стороны, поддержку рынкам оказала умеренно позитивная статистика: ВВП КНР во втором квартале увеличился на 11,5% (в квартальном исчислении) при прогнозе роста на 9,6%, а розничные продажи в США в июне поднялись на 7,5% при ожиданиях в 5%.

В лидерах роста цены на российской площадке оказались ГДР "Эталона" (+5,2%), акции "Фармсинтеза" (+3%), ГДР X5 (+1,9%), акции ЛСР (+1,8%). Снизились акции "Распадской" (-2,6%), "Яндекса" (-1,9%), ММК (-1,7%), Petropavlovsk (-1,6%),

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг к завершению дня закрепились в небольшом плюсе, а рублевый индикатор расположился на сопротивлении 2760 пунктов, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Потенциал восходящего движения до конца недели представляется ограниченным уровнем 2800 пунктов — ждать выхода российского рынка из "боковика" пока не приходится, ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2800 пунктов, оценила она.

"Рынок РФ вновь не последовал общей тенденции, на этот раз поддавшись более позитивному настрою. В пятницу инвесторы, ввиду более спокойного макроэкономического и корпоративного фона, могут переключиться на вирусный вопрос. В США и Европе в целом сохраняется аппетит к риску, в то время как на российский рынок и рубль давит геополитика. Однако если нефтяным котировкам в ближайшие сессии удастся прорваться выше, отечественные активы также могут получить импульс к росту", — добавила Кожухова.

В пятницу ожидается нейтральная динамика на российском фондовом рынке — в завершении недели, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в пятницу сформируется в диапазоне 2725-2775 пунктов", — добавил он.