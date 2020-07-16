МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль падает к доллару и евро, отыгрывая ослабление аппетита инвесторов к рисковым активам.

Стоимость нефти и западные фондовые индексы снижаются в четверг на фоне роста геополитических рисков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.54 мск рос на 50 копеек, до 71,49 рубля, курс евро прибавлял 40 копеек, до уровня 81,39 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ВНЕШНИЙ НЕГАТИВ

Российская валюта вечером ощутимо теряла против доллара и евро на фоне ослабления аппетита к риску.

Западноевропейские биржевые индексы упали в четверг на 0,4-0,7%. Американские индикаторы теряют вечером 0,4-0,8%. Давление на аппетит к риску оказывают новости вокруг развития отношений между США и КНР. В среду США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, за причастность к "нарушению прав человека". Позднее Белый дом сообщил, что США в ближайшие недели предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других.

Кроме того, стоимость марки Brent теряет вечером 1,2%, до 43,27 доллара за баррель. Инвесторы отыгрывают итоги заседания комитета министров по мониторингу сделки ОПЕК+, в рамках которого альянс принял решение ослабить сокращение добычи нефти в августе до 7,7 миллиона баррелей с 9,7 миллиона баррелей в мае-июле.

Давление на рубль оказали заявления зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина о том, что формулировка совета директоров при июньском принятии решения по ключевой ставке была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием. Это сделано, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения уже была использована, пояснил он. Это означает высокие риски скорой приостановки смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, говорят аналитики.

В итоге, евро и доллар повышаются вечером к рублю на 0,5-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около 3,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В пятницу курс доллара будет колебаться в диапазоне 70,5-72 рубля, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Фактор давления на рыночный оптимизм в виде новых витков обострений отношений США и Китая усиливается. Также мы видим, что санкционная риторика США в отношении РФ продолжает активизироваться. Полагаем, что рубль в ближайшее время сохранит склонность к умеренному ослаблению", — добавил он.

В целом с учетом наблюдаемой динамики в ценах на нефть рубль вполне комфортно себя чувствует, "флиртуя" с отметкой 71 за единицу американской валюты, рассуждает Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".

"Следующая неделя будет более активной фазой июльского налогового периода. Если бы сегодня был четверг следующей недели, то при сохраняющемся под давлением долларе и маловолатильной нефти рубль, скорее всего, смог бы подрасти. А вот в рамках текущей недели при низкой изменчивости ключевых драйверов российская валюта ощущает давление со стороны дивидендов, которые российские эмитенты выплатили ранее, и теперь инвесторы конвертируют полученные рубли в валюту", — добавил он.