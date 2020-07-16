ВАШИНГТОН, 16 июл /ПРАЙМ/. Россия в мае уменьшила вложения в госбумаги США более чем на 20% — до 5,4 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

В мае суммарный портфель РФ в американских госбумагах составил 5,394 миллиарда долларов, из них 3,759 миллиарда долларов в долгосрочных бумагах и 1,635 миллиарда — в краткосрочных.

По итогам апреля сумма вложений РФ выросла на 80%, до 6,85 миллиарда долларов.

Лидером вложений остается Япония с портфелем "трежерис" в 1,26 триллиона долларов, за ней следует Китай с 1,08 триллиона долларов, затем с большим отрывом следуют Великобритания (394 миллиарда долларов). В десятку крупнейших держателей входят также Ирландия, Бразилия, Люксембург, Гонконг, Швейцария, Каймановы острова и Бельгия.