МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Ожидаемое 24 июля снижение ключевой ставки ЦБ мало повлияет на курс рубля, однако комментарии регулятора по перспективам денежно-кредитной политики станут главным ориентиром для курсовой динамики, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

На ближайшем заседании совета директоров Банка России 24 июля ожидается очередное снижение ключевой ставки с нынешних 4,5% годовых, к которым индикатор пришел по итогам прошлого — июньского — заседания совета директоров. Тогда ставка была понижена сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до исторического минимума.

СНИЖЕНИЮ СТАВКИ БЫТЬ

После выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации сомнений в том, что регулятор вновь снизит ключевую ставку практически не осталось, рассуждает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. "Я полагаю, что снижение составит 50 базисных пунктов (до 4% годовых), но для рынка подобный исход пока не является базовым сценарием", — добавил он.

Рынок в целом настроен на снижение ставки на июльском заседании до 4-4,25% годовых, и последние комментарии Банка России эти ожидания в целом подтверждают, также полагает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Преобладающие прогнозы сокращения ключевой ставки банка России транслируются рынком как сигнал дальнейшего снижения оценочных инфляционных и инвестиционных рисков в РФ, рассуждает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Александр Осин. Соответственно, это оказывает позитивное влияние на цены ОФЗ и курс рубля, добавляет аналитик.

РУБЛЮ НУЖНЫ КОММЕНТАРИИ

Впрочем, большее значение для динамики курса имеют комментарии Центробанка и дальнейшие перспективы процентной политики, рассуждает Сусин.

"Мы уже видели в июне, что само по себе смягчение базовой ставки не может оказать существенного влияния ни на курс рубля: очень важны комментарии регулятора", — также говорит Вайсберг.

"Будут ли сигналы на дальнейшее снижение, или все-таки мы увидим, паузу в цикле снижения ставок. Уже сейчас в сценарий снижения ключевой ставки ЦБ ниже 4% годовых мало кто верит", — говорит Сусин.

В частности, сейчас на рынке превалирует мнение, что Россия или очень близка, или уже находится в нижней точке цикла смягчения и спустя 12 месяцев или около того ставка может даже начать расти, добавляет Вайсберг.

"Если же ЦБ РФ обозначит готовность длительное время поддерживать низкие ставки, это повысит аппетит к риску, как у локальных, так и у международных инвесторов, и, соответственно, может позитивно сказаться на курсе рубля", – добавил эксперт.

С учетом снижения до конца года ключевой ставки, доходности банковского долгового и кредитного рынков, справедливый курс доллара составляет 60 рублей, оценил Осин. В качестве допущений для такой оценки выбрано достижение ценами на нефть прогнозного уровня в 55 долларов за баррель — в результате сделки ОПЕК+ версии 2.0. Также предполагаются стимулирующие экономические меры, реализуемые, прежде всего, в США, КНР и Японии.

Впрочем, рыночные колебания являются самоусиливающимися, и для этой оценки необходимо добавить диапазон возможных колебаний в 3-5% относительно базовой оценки, резюмировал Осин.