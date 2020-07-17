МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
11:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 0,8% 0,9%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) -0,1% 0,3%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 0,1% 0,3%
13:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (июнь) 1,216 млн 1,29 млн
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июнь) 14,1%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (июнь) 4,3%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (июнь) 0,974 млн 1,169 млн
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (май) -21,6% 9%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль) 72,3 73,5
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль) 78,1 79
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 181  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 258  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -16,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 535,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 267,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 44,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -36,2 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -0,7 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 16,8 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 11,1 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 103,6 тыс  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — ГОСА (реестр закрыт 22.06.2020, в заочной форме) 0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) + 0,5 (фин) — див-д 2018 1,35 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.07.2020) — див-д 2019
  RUB Т Плюс — ГОСА (реестр закрыт 21.06.2020, в заочной форме) 0,08996275 (1П2018) + 0,1461894704920518 (фин) — див-д 2018 0,1349441266080478 (9м2019) + 0,089962751072032 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.07.2020) — див-д 2019
  RUB Мечел — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 30.06.2020) 0 (ао), 18,21 (ап) — див-д 2018 0 (ао), 3,48 (ап) — див-д 2019

 

 

 