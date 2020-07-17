МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Рубль слегка снижается к доллару и к евро в начале торговой сессии пятницы на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 4 копейки, до 71,57 рубля, курс евро рос на 2 копейки, до 81,51 рубля, следует из данных биржи.

Стоимость нефти утром теряет 0,3%, до 43,23 доллара за баррель по марке Brent.