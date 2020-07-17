МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале дня пятницы разнонаправленно и незначительно меняется по основным биржевым индексам на фоне дешевеющей нефти и слегка слабеющего рубля, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск повышался на 0,1%, до уровня 2762 пунктов, долларовый индекс РТС снижался на 0,5% — до 1213 пунктов, свидетельствуют данные биржи. Доллар прибавляет 9 копеек, до 71,62 рубля.

Стоимость нефти утром теряет 0,7%, до 43,90 доллара за баррель по марке Brent.