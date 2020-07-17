МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.31 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 0,69% — до 5 долларов, "Новатэка" — на 0,6%, до 149,9 доллара, "Лукойла" — на 0,45%, до 69,13 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,55% — до 5,1 доллара, "Газпром нефти" — на 0,79%, до 22,07 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 0,43% — до 25,42 доллара, "Северстали" — опускалась на 0,45%, до 12,22 доллара, НЛМК — на 0,64%, до 19,32 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,91% — до 0,92 доллара, Сбербанка — на 0,74%, до 11,77 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,67%, до 22,65 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,45% — до 4,99 доллара, бумаги "Магнита" — на 0,83%, до 13,19 доллара, расписки "Ленты" — на 0,41%, до 2,46 доллара.