МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику в пятницу в ожидании новостей с первого очного саммита ЕС после начала пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.25 мск немецкий индекс DAX рос на 0,12%, до 12890,85 пункта, французский CAC 40 — снижался на 0,4%, до 5064,79пункта, британский индекс FTSE 100 — опускался на 0,08%, до 6244,1 пункта.

В центре внимания европейских инвесторов находится внеочередной саммит ЕС 17-18 июля, на котором будут обсуждаться параметры фонда восстановления региона от экономического кризиса. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее в июле обнародовал свои предложения по фонду восстановления объемом 750 миллиардов евро, 500 миллиардов из которых будут выдаваться в виде субсидий, а 250 — в виде займов. Все средства фонда должны быть освоены до 2026 года.

Однако, по данным европейских СМИ, между странами севера и юга Европы сохраняются противоречия по вопросам соотношения субсидий и кредитов в плане восстановления. В частности, Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания больше поддерживают выделение кредитов, в то время как наиболее пострадавшие от пандемии Италия и Испания рассчитывают на субсидии.

"Существует политическая поддержка для достижения договоренности, при этом экономная четверка может использовать этот саммит, чтобы выразить свои опасения по поводу соотношения кредитов и субсидий для более слабых государств", — отметил старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.