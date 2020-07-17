МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Акции "Интер РАО" растут на 6,2% на новостях о планах совета директоров компании рассмотреть 31 июля стратегию развития, следует из данных Московской биржи.

К 11.53 мск акции "Интер РАО" росли на 6,2%, ранее в пятницу они дорожали почти на 7%, до 5,344 рубля – максимума с апреля.

Совет директоров "Интер РАО" 31 июля рассмотрит стратегию развития компании на период до 2025 года с перспективой до 2030 года.