МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение на фоне негативной динамики рынка нефти, евро уже торгуется дороже 82 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.00 мск повышался на 34 копейки — до 71,87 рубля, курс евро – на 56 копеек, до 82,05 рубля, что является максимумом с 4 мая.

Курс евро на форексе растет на 0,3% — до 1,1415 доллара.

Стоимость нефти марки Brent снижается на 0,7% — до 43,05 доллара за баррель.