МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем несколько ускорили темпы утреннего снижения на опасениях вокруг перспектив мировой экономики и спроса на сырье в свете продолжающегося распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.38 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,74% — до 43,04 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,71% — до 40,45 доллара за баррель. Утром снижение цен на нефть составляло 0,2-0,3%.

Инвесторов продолжает беспокоить распространение коронавируса в мире и его влияние на перспективы мировой экономики, в том числе, спроса на сырье. В пятницу университет Джонса Хопкинса сообщил о рекордных 77 тысячах случаев заражения коронавирусом в стране за сутки. Число зараженных в мире превышает 13,5 миллиона.

Аналитики, как пишет Рейтер, ожидают, что цены останутся в диапазоне от 40-45 долларов за баррель — их рост сдерживается "возвращением некоторого предложения в США и неопределенностью относительно влияния новых связанных с коронавирусом ограничений на спрос на сырье".