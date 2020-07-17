17 июл — Dow Jones. Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня колеблются. S&P 500, вероятно, завершит неделю с небольшим приростом. Уверенный подъем на рынках акций США, который наблюдался в последние недели, начал затухать.

С одной стороны, инвесторы озабочены обострением конфликта между США и Китаем, а также дальнейшим распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии. С другой, их подбадривают новости об успехах в разработке вакцин и данные о восстановлении деловой активности в тех регионах, где власти смягчили карантинный режим. Кроме того, инвесторы рассчитывают на то, что центральные банки и правительства окажут бизнесу и потребителям дополнительную поддержку. Эти надежды способствовали росту рынков на протяжении нескольких недель.

Вчера S&P 500 опустился на 0,3%, а сегодня фьючерсы на этот индекс колеблются между ростом и понижением. Панъевропейский Stoxx Europe 600 придерживается флэтовой линии, на Азиатско-Тихоокеанских рынках динамика сегодня была неоднородной.

В США число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 3,5 миллиона. В высших эшелонах власти возник спор о том, вводить ли обязательное ношение медицинских масок, чтобы ограничить распространение коронавируса. На этой неделе участники фондовых рынков негативно отреагировали на решение властей ряда штатов повторно ввести ограничения, например закрыть рестораны, бары и магазины. Это сулит страдающим от коронавируса регионам дополнительные экономические трудности.

Ведущие американские банки на этой неделе сообщили, что зарезервировали миллиарды долларов для покрытия потенциальных неплатежей по кредитам. Судя по всему, они готовятся к дальнейшему ухудшению экономической обстановки. Гигант отрасли развлечений Netflix, который прежде выигрывал от введения карантина во многих странах мира, вчера огорчил инвесторов предупреждением о том, что во 2-м полугодии рост базы подписчиков, вероятно, замедлится.

Несмотря на сигналы о том, что американскую экономику ждут новые тяготы, индекс S&P 500 с понедельника по четверг вырос почти на 1% и практически полностью отыграл позиции, потерянные за 2020 год. Индекс Nasdaq Composite с начала года вырос на 17% и недавно обновил рекордный максимум.

"Рыночные котировки соответствуют крайне оптимистичным прогнозам на следующие 12–24 месяца, – говорит старший инвестиционный управляющий Aberdeen Standard Investments Джеймс Этей. – Американские фондовые индексы и акции небольшого числа крайне влиятельных и крайне крупных компаний притягивают к себе инвесторов из всех секторов".

Акции Netflix подешевели на премаркете на 7%. Во 2-м квартале компании удалось увеличить базу подписчиков на 10 миллионов человек благодаря режиму самоизоляции, действовавшему во многих регионах, но во 2-м полугодии рост, по словам компании, замедлится.

В США продолжается сезон корпоративной отчетности. Инвесторы внимательно следят за тем, как на результаты компаний повлияла пандемия.

В Европе инвесторы следят за переговорами о формировании единого фонда финансовой помощи. В пятницу европейские политики в первый раз за пять месяцев проведут очную встречу, чтобы обсудить программу помощи с бюджетом в 1,8 трлн евро, которая должна помочь странам ЕС преодолеть последствия коронавируса.

Индекс Stoxx Europe 600 завершает неспокойную неделю с повышением на 1,2%. В Европе рост был не столь стремительным, как в США; Stoxx Europe 600 по-прежнему отстает от уровня, с которого начал год, на 11%.

"В начале недели европейские инвесторы настроились на то, что будет подписано соглашение о фонде помощи, – говорит заместитель инвестиционного директора Brooks Macdonald Эдвард Парк. – Их настрой был чрезмерно оптимистичен. Многие вопросы, которые влияют на подписание соглашения, остаются в подвешенном состоянии, поэтому крайне маловероятно, что сторонам удастся договориться сегодня или в выходные".

Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась со вчерашних 0,611% до 0,604%.

Нефть марки Brent снизилась в цене на 0,4% до 43,01 доллара за баррель.

— Автор Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ