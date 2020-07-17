МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в пятницу, внимание инвесторов обращено на финансовые отчетности компаний за второй квартал, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,43%, до 26665 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,95%, до 10611,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,53%, до 3211,38 пункта.

В пятницу инвесторы подводят итоги первой недели сезона отчетностей. Так, о своих финансовых результатах отчитались крупнейшие американские банки. Показатели второго квартала в большинстве случаев оказались лучше прогнозов аналитиков: выручка JP Morgan Chase выросла на 15%, до 32,98 миллиарда долларов при прогнозе в 30,4 миллиарда, аналогичный показатель Citigroup составил 19,8 миллиарда долларов при прогнозе в 18,78 миллиарда долларов.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на финансовую отчетность американской инвестиционной компании Blackrock, выручка которой во втором квартале выросла на 3,5% в годовом выражении, до 3,648 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на отметке 3,55 миллиарда долларов. Акции Blackrock дорожают на 1,1% на предварительных торгах.

Позднее в пятницу будет опубликован ряд статданых по США. Ожидается, что министерство торговли страны сообщит о росте числа новостроек в США в июне на 20%, до 1,2 миллиона. Позднее будет опубликована окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). По мнению аналитиков, показатель вырос до 79 пунктов с 78,1 пункта месяцем ранее.