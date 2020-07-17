МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций меняется разнонаправленно по основным биржевым индексам в условиях неоднозначного внешнего фона и слабеющего к доллару рубля.

Снижение рынка нефти и противоречивая динамика западных биржевых индексов не дает четких ориентиров игрокам российского рынка.

Рублёвый индекс Мосбиржи на 15.05 мск повысился на 0,3%, до 2767 пунктов, а долларовый индекс РТС снизился на 0,3%, до 1216 пунктов, свидетельствуют данные биржи. Доллар при этом растет на 18 копеек, до 71,71 рубля.

РЫНОК В БОКОВИКЕ

Российский фондовый рынок в пятницу умеренно разнонаправленно меняется по основным индексам на фоне роста доллара к рублю в направлении "круглой" отметки 72 рубля.

При этом, стоимость марки Brent теряет днем 0,8%, до 43,03 доллара за баррель. Инвесторы опасаются рисков замедления мировой экономики и соответственно — спроса на сырье в свете продолжающегося распространения коронавируса. Университет Джонса Хопкинса сообщил о рекордных 77 тысячах случаев заражения коронавирусом в США за сутки. Число зараженных в мире превышает 13,5 миллиона.

Западноевропейские биржевые индексы в пятницу меняются разнонаправленно в пределах 0,5%. Американские фондовые фьючерсы растут на 0,2-0,8%.

В центре внимания инвесторов находится внеочередной саммит ЕС 17-18 июля, на котором будут обсуждаться параметры фонда восстановления региона от экономического кризиса. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее в июле обнародовал свои предложения по фонду восстановления объемом 750 миллиардов евро, 500 миллиардов из которых будут выдаваться в виде субсидий, а 250 — в виде займов. Все средства фонда должны быть освоены до 2026 года.

Между странами севера и юга Европы сохраняются противоречия по вопросам соотношения субсидий и кредитов в плане восстановления.

В лидерах роста на российской площадке — акции "Фармсинтеза" (+7,9%), "Детского мира" (+2%), ГДР "Эталона" (+2%), акции "Яндекса" (+1,5%). Снижаются ГДР "Русагро" (-0,9%), акции "Мечела" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Алросы" (-0,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Нефтяные цены находятся под давлением, однако глобальные фондовые индикаторы корректируют потери предыдущей сессии, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". В целом ситуация на внешних площадках остается умеренно негативной из-за нарастания напряженности в отношениях между США и Китаем, а также непрекращающегося разрастания пандемии, особенно в Штатах, говорит он.

"Индекс Мосбиржи быстро вернулся к дневной вершине благодаря активному снижению рубля. Индекс пытается преодолеть ближайшее сопротивление на отметке 2765 пунктов. Индекс РТС находится в середине диапазона 1196–1230, сформированного на этой неделе. Для преодоления ближайших технических препятствий необходимо улучшение внешней обстановки. Тем не менее, индекс Мосбиржи может продолжить умеренный рост благодаря дальнейшему ослаблению рубля", — добавил Бабин.

Сегодня российский рынок акций продолжит двигаться в боковом тренде, считает Джон Волш из Альфа-банка. "Неопределенность на глобальных рынках сохраняется, и это главная причина таких ожиданий", — добавил он.

Ожидается разнонаправленная динамика рынка акций РФ до конца дня, прогнозирует Александр Осин из компании "Фридом финанс". "Ориентиры: 2730-2790 пунктов по индексу Мосбиржи", — оценил он.