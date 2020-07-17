МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Рубль днем отыграл часть падения к доллару и к евро на повышении аппетита инвесторов к рисковым активам.

Стоимость нефти снижается, однако западные фондовые индексы прибавляют на фоне ожидания решений саммита ЕС.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.00 мск повышался на 16 копеек, до 71,69 рубля, курс евро прибавлял 36 копеек — до уровня 81,85 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В МИНУСЕ ИЗ-ЗА ДЕШЕВЕЮЩЕЙ НЕФТИ

Российская валюта днем теряла против доллара и евро на фоне дешевеющей нефти. Так, стоимость марки Brent теряет днем 0,4%, до 43,22 доллара за баррель. Инвесторы опасаются рисков замедления мировой экономики и соответственно — спроса на сырье в свете продолжающегося распространения коронавируса. Университет Джонса Хопкинса сообщил о рекордных 77 тысячах случаев заражения коронавирусом в США за сутки. Число зараженных в мире превышает 13,5 миллиона.

На этом фоне евро обновил максимум с начала мая, поднявшись до уровня 82,09 рубля. Доллар не дотянул до 72 рублей 8 копеек.

Западноевропейские биржевые индексы в пятницу днем в основном прибавляют — в пределах 0,7%. Американские фондовые фьючерсы растут на 0,5-1,1%.

В центре внимания инвесторов находится внеочередной саммит ЕС 17-18 июля, на котором будут обсуждаться параметры фонда восстановления региона от экономического кризиса. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее в июле обнародовал свои предложения по фонду восстановления объемом 750 миллиардов евро, 500 миллиардов из которых будут выдаваться в виде субсидий, а 250 — в виде займов. Все средства фонда должны быть освоены до 2026 года.

Кроме того, инвесторов подбадривают новости об успехах в разработке вакцин и данные о восстановлении деловой активности в тех регионах, где власти смягчили карантинный режим.

В итоге евро и доллар повышаются днем к рублю на 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около 3,1 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российский долговой рынок продолжает подавать рублю негативные сигналы, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". Индекс гособлигаций RGBI снижается третью сессию подряд, в очередной раз переписав недельный минимум, говорит он.

"Следующее сопротивление росту доллара находится на уровне 72,32 рубля. Для евро следующей целью роста может стать трехмесячный максимум в 83,06 рубля. Если мировые рынки не вернутся к устойчивому росту, особенно нефтяной, рубль продолжит планомерное снижение к трехмесячным минимумам", — добавил Бабин.

Приближение налоговых выплат позволяло экспортерам сдерживать локальный спрос на валюту, однако этого уже недостаточно, чтобы остановить ослабление рубля, считает экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Восстановление внутреннего спроса на импорт, дивидендный сезон, отсутствие явных краткосрочных дальнейших драйверов для роста российских акций и облигаций – все это, видимо, выливается в слабость рубля после впечатляющего роста с середины апреля до середины мая, отметил он.

"Учитывая приближение выходных, рубль сегодня вполне может продолжить снижение в направлении уровня 72 против доллара. На следующей неделе важным для рубля будет решение ЦБ по ключевой ставке, и учитывая относительно мягкую риторику его представителей, основным вопросом, вероятно, будет выбор шага (-25 или —50 базисных пунктов), а не сам факт снижения. Нашим базовым сценарием остается снижение на 50 пунктов, ввиду отсутствия среднесрочных инфляционных угроз, неустойчивого восстановления промышленности и возможного заметного ужесточения бюджетной политики уже со следующего года", — сказал Полевой.

Для рубля снижение ключевой ставки ЦБ серьезных рисков не несет: его умеренное ослабление сейчас стабилизирует платежный баланс и поддержит несырьевой экспорт, резюмировал экономист.