МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы начали торги пятницы ростом на фоне надежд инвесторов на новые меры поддержки экономики США для преодоления связанного с коронавирусом кризиса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.35 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,05%, до 26746,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 3221,5 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,31%, до 10508,53 пункта.

Рынки отыгрывают надежды инвесторов на новые меры властей США по поддержке экономики, поскольку действие программы, которая добавила 600 долларов к еженедельному пособию по безработице, истекает 31 июля. "Дальнейшая финансовая поддержка может придать бычьему рынку новый импульс, поскольку рынки акций уже отыграли беспрецедентные меры поддержки в области денежно-кредитной политики", — считает рыночный аналитик FXTM Хань Тань (Han Tan), чье мнение приводит агентство MarketWatch.

Кроме того, трейдеры в пятницу отыгрывают внутреннюю статистику по рынку недвижимости. Министерство торговли США сообщило в пятницу, что количество новых домов в США в июне увеличилось на 17,3% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,186 миллиона, хотя аналитики ожидали роста показателя до 1,169 миллиона. В то же время число разрешений на строительство в США в июне поднялось на 2,1%, до 1,241 миллиона, хотя аналитики ждали роста до 1,29 миллиона разрешений.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на финансовую отчетность американской инвестиционной компании Blackrock, выручка которой во втором квартале выросла на 3,5% в годовом выражении, до 3,648 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на отметке 3,55 миллиарда долларов. Акции Blackrock дорожают на 1,5%.

В то же время участников торгов продолжает беспокоить распространение коронавируса в США. Так, в пятницу университет Джонса Хопкинса сообщил о рекордных 77 тысячах случаев заражения коронавирусом в стране за сутки.