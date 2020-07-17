МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, в то время как инвесторы оценивают перспективы развития ситуации с коронавирусом и ее влияние на экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.53 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,64%, или на 11,85 доллара — до 1812,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,84% — до 19,733 доллара за унцию.

Инвесторы склонны к приобретению надежных активов, к которым относится золото, на фоне сохранения неопределенности вокруг состояния и перспектив развития мировой экономики. Число случаев заражения коронавирусом продолжает расти. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения.

"До тех пор пока у нас нет вакцины, будут возникать проблемы… Мы можем увидеть рост (стоимости металла — ред.) до 2000 долларов до конца этого года", — отметил старший вице-президент MKS SA Афшин Набави (Afshin Nabavi), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Небольшую поддержку золоту оказала статистика из США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в июле, по предварительной оценке, опустился до 73,2 пункта с уровня июня в 78,1 пункта. Аналитики ожидали, напротив, роста показателя до 79 пунктов.

Ситуация между США и Китаем также поддерживает котировки металла. Ранее на неделе США ввели ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, пригрозив также мерами в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других.