МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Курс евро продолжает расти по отношению к доллару в пятницу вечером в ожидании сообщений с внеочередного саммита ЕС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.27 мск курс евро к доллару рос до 1,1433 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1383 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 107,17 иены со 107,11 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,34%, до 96,02 пункта.

Инвесторы следят за внеочередным саммитом ЕС, который проходит 17-18 июля. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее в июле обнародовал свои предложения по фонду восстановления объемом 750 миллиардов евро, 500 миллиардов из которых будут выдаваться в виде субсидий, а 250 — в виде займов.

В то же время между европейскими странами есть некоторые разногласия по соотношению субсидий и кредитов. Так, по данным СМИ, Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания больше поддерживают выделение кредитов, в то время как наиболее пострадавшие от пандемии Италия и Испания рассчитывают на субсидии.

"Рынки, похоже, настроены на приобретение евро в ожидании прогресса в вопросе фонда восстановления региона…", — сообщил агентству Рейтер валютный стратег ING Петр Крпата (Petr Krpata).

Аналитик BDSwis Маршалла Джиттлер (Marshall Gittler), чье мнение также приводит агентство, полагает, что договоренность, которая может быть достигнута на саммите ЕС, повысит привлекательность евро как надежной валюты.