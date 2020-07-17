МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ за пятницу вырос по рублевому индексу Мосбиржи и при этом снизился по долларовому индексу РТС на фоне слабого рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов пятницы вырос на 0,54%, до 2774,79 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,31%, до 1216,17 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" 18.59 мск рос на 36 копеек — до 71,89 рубля, курс евро — на 70 копеек, до 82,19 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,35% — до 43,22 доллара за баррель.

Однако по итогам недели индекс Мосбиржи потерял 0,9% на негативном внешнем фоне, также следует из данных торгов.