МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы, кроме французского CAC 40, закрыли торги пятницы ростом, в то время как инвесторы ждут итогов заседания саммита ЕС, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,63% — до 6210,3 пункта, французский CAC 40 — опустился на 0,31%, до 5069,42 пункта, немецкий DAX — вырос на 0,35%, до 12919,61 пункта.

Инвесторы следят за заседанием саммита ЕС, в рамках которого лидеры стран обсуждают параметры фонда восстановления региона от экономического кризиса. Заседание проходит 17-18 июля. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее в июле обнародовал свои предложения по фонду восстановления объемом 750 миллиардов евро, 500 миллиардов из которых будут выдаваться в виде субсидий, а 250 — в виде займов.

В то же время между европейскими странами есть некоторые разногласия по соотношению субсидий и кредитов. Так, по данным СМИ, Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания больше поддерживают выделение кредитов, в то время как наиболее пострадавшие от пандемии Италия и Испания рассчитывают на субсидии.

Трейдеры также следят за публикациями финансовых отчетностей компаний. "Рынки сейчас растут на надеждах, но инвесторы более осторожны и они будут ждать корпоративных показателей, прежде чем снова выйти на рынки", — цитирует Рейтер стратега TS Lombard Андреа Сисионе (Andrea Cicione).