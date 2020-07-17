МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,91%, до 4,99 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,8%, до 152 доллара, "Лукойла" — опустилась на 0,78%, до 68,9 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,2%, до 5,12 доллара, "Газпром нефти" — на 0,9%, до 22,05 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 1,07%, до 25,58 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 1,06%, до 12,15 доллара, НЛМК — на 1,44%, до 19,16 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,87%, до 0,92 доллара, Сбербанка — на 1,48%, до 11,69 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2%, до 22,95 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 1,2%, до 5,07 доллара, цена бумаг "Магнита" опустилась на 0,3%, до 13,26 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 0,2%, до 2,48 доллара.